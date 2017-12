Apostador de Caruaru leva R$ 32 milhões em sorteio da Timemania

Um apostador de Caruaru, no Agreste pernambucano, foi o vencedor do sorteio da Timemania, promovido pela Caixa Econômica e realizado nesta terça-feira (5), no município de Teixeira de Freitas, na Bahia. O sorteado levou o prêmio de R$ 32.484.301,48 milhões após acertar sete dezenas.

As 25 pessoas que acertaram seis, recebem R$ 15.872,19. Quem teve cinco acertos arrecadou R$663,77, os que cravaram quatro dezenas ficam com R$ 6 e quem teve três acertos, recebe R$ 2.

Confira os números premiados:

05-09-24-38-46-50-51

O time do coração, o mais escolhido entre todas os bilhetes, foi o América-RJ, com 32.545 apostas, e quem escolheu ele levou R$ 5,00.

Do JC Online