Apostas de Rio Branco e Fortaleza ganham Mega-Sena de R$ 200 milhões

Duas apostas acertaram os seis números e ganharam o prêmio acumulado de mais de R$ 200 milhões do concurso 2.237 da Mega-Sena, realizado nessa quinta-feira (27).

Os ganhadores são dos estados de Rio Branco (AC) e de Fortaleza (CE).

Cada aposta levou sozinha R$ 105.826.358,87.

Os números sorteados foram: 11 – 20 -27 -28- 53- 60

Em 2020, ninguém acertou ainda as seis dezenas em concurso regular da Mega. Com exceção da Mega da Virada, a última vez que a loteria teve um ganhador foi em 19 de dezembro, no concurso 2.218. Um apostador levou sozinho R$ 40 milhões.

A quina teve 263 apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$ 44.509,85.

Já a quadra, vai pagar R$ 1.110,86 para 15.054 apostadores que acertaram quatro dos seis números sorteados.

O próximo sorteio ocorrerá no sábado (29) e a estimativa do prêmio é de R$ 3 milhões.

COMO JOGAR

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Segundo informações do site da Caixa, para participar do sorteio, o apostador deve marcar de seis a 15 números do volante, podendo deixar também que o sistema escolha os números e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos.

A aposta simples custa R$ 4,50 e pode ser feita nas casas lotéricas até as 19h do dia do sorteio. Ela também pode ser realizada pelo site da Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br), com aposta mínima de R$ 30 para quem não é correntista do banco.

A probabilidade de acerto das seis dezenas é um a cada 50 milhões.

Também já estão abertas as apostas para a Mega da Virada, que poderá pagar R$ 300 milhões. As apostas também podem ser feitas nas lotéricas. O valor é o mesmo de uma aposta simples.