Apresentações de cordéis e de obras literárias brasileiras marcaram a Semana da Biblioteca 2017 do campus Serra Talhada do IF Sertão-PE

Nos dias 27 e 28 de novembro o campus Serra Talhada do Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IF Sertão-PE) realizou a Semana da Biblioteca 2017, que teve como tema: “Literatura de cordel: a arte que nasceu do povo para o povo”. Durante os dois dias, estudantes, professores e técnicos administrativos puderam conhecer mais sobre o Cordel, bem como apreciar as apresentações culturais, teatrais e audiovisuais produzidas pelos alunos para o evento.

No primeiro dia, os presentes assistiram a um documentário que contava a história do cordel e posteriormente, houve um bate-papo com o escritor serra-talhadense George Carlos – Dó Viagem, que falou sobre sua ligação com o tema da Semana da Biblioteca. Na tarde da segunda-feira, também foram exibidos curtas-metragens produzidos pelos alunos do 1º ano A do Ensino Médio Integrado (EMI), inspirados em clássicos da literatura brasileira. Foram eles: O Cortiço, A Escrava Isaura e Memórias Póstumas de Brás Cubas.

Na terça-feira, o evento contou com um sarau, onde estudantes e servidores subiram ao palco para recitarem poesias e cordéis. A turma do 1º ano B do EMI exibiu dois curtas-metragens também inspirados em obras literárias: O Triste Fim de Policarpo Quaresma e Garibaldi e Manoela: uma história de amor. A turma do 2º ano, se reuniu para apresentar em forma de peça teatral um trecho o livro Senhora, do escritor José de Alencar. A estudante Mariana Paiva, conta que a experiência de atuar recriando uma cena de um livro da literatura brasileira foi muito boa.“Eu nunca havia atuado e apesar do nervosismo foi uma ótima oportunidade. Acho que o melhor da Semana da Biblioteca foi nos colocar em contato com esses livros que frequentemente caem nos vestibulares e permitir essa integração entre as turmas”, revelou a jovem.

Para a professora de Português do campus, Jacira Nogueira, a Semana da Biblioteca vem como um resgate deste espaço tão importante no ambiente escolar. “Resgatar o costume de ler livros, ter o contato com eles e trazê-los para o contexto digital. Aqui mostramos que apesar da evolução dos meios, a biblioteca continua com um papel decisivo na escola”, destacou.

“A biblioteca é uma extensão da sala de aula. Ela promove o senso crítico do aluno para que ele se torne um cidadão consciente de seu papel na sociedade e isso só é possível através do estudo e da leitura. Então a biblioteca trabalha no letramento formacional do estudante” salientou o bibliotecário do campus, Acácio Lima, que pretende promover momentos de integração como a Semana da Biblioteca anualmente.

A semana da Biblioteca 2017 foi encerrada com apresentações musicais e de xaxado.