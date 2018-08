Apresentador Alexandre Farias dando os primeiros passos com ajuda da família

O jornalista Alexandre Farias, de 40 anos, começou a dá seus primeiros passos, após ficar internado por oito meses na Unidade de terapia Intensiva (UTI) no Hospital Esperança no Recife.

Alexandre foi vítima de uma bala perdida, quando estava jantando em um supermercado no bairro do Alto do Moura, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco (relembre).

Um vídeo do jornalista dando seus primeiros passos, foi gravado pela família e divulgado nas redes sociais. Confira baixo.