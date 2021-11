Apresentador da TV Record é levado às pressas para hospital

O apresentador Geraldo Luís, de 50 anos, usou sua rede social para revelar que passou por um cateterismo, às pressas, na última sexta-feira (19) após sentir dores no peito e mal estar. Em seu perfil no Instagram, o apresentador do Record TV postou uma foto com a equipe médica e falou sobre o seu estado de saúde.

“Agora está tudo bem! Ontem passei por susto pois tive uma dor pequena no peito seguida de um mal estar que já sentia durante a semana toda. Fui para o hospital Vila Nova Star onde fui prontamente atendido pela minha médica Dra. Ludhmila Hajjar e sua equipe. Passei por vários exames e um cateterismo cardíaco, que diagnosticou placas obstrutivas de gorduras nas artérias do meu coração (coronárias)”, explicou Geraldo.

O apresentador falou também que sua diabetes apresentou descontrole nas últimas semanas, além de sua pressão, que nesta última semana, esteve alta.

Por fim, Geraldo disse que segundo sua equipe médica, o tratamento seguirá acompanhado de profissionais, que já recomendaram mudanças nos seus hábitos rotineiros.

“Vida que segue e mais uma vez Deus me salvando. Obrigado a meu filho que sempre segue como meu chão nessas horas tão importantes”, finalizou.

