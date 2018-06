Aprovados no Sisu do 2º semestre devem fazer matrícula até esta quinta-feira (28)

Termina nesta quinta-feira (28) o prazo para os aprovados no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do 2º semestre de 2018 fazerem a matrícula e garantirem sua vaga. As matrículas devem ser feitas na própria instituição.

Instituições participantes

Nesta edição, foram ofertadas 57.271 vagas em 68 instituições.

De acordo com um balanço parcial divulgado pelo MEC, pelo menos 469 mil estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2017 se inscreveram para disputar uma vaga em cursos de 30 universidades federais, 27 institutos federais, dois centros de educação tecnológica federais, além de sete universidades estaduais e um centro universitário público estadual.

Lista de espera

Terminou às 23h59 desta quarta (27) o prazo para os candidatos que não foram chamados se inscreverem na lista de espera. A convocação para vagas remanescentes será feita pelas próprias universidades entre 3 de julho e 21 de agosto. (G1)