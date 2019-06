Aproximadamente 10 toneladas de maconha são apreendidas na BR-232

Aproximadamente 10 toneladas de maconha foram apreendidas pelas polícias Rodoviária Federal e Militar na noite desse sábado (22) em São Caetano, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a PRF, a droga foi encontrada em dois caminhões na BR-232.

Ainda segundo a PRF, a droga vinha do Sul do Brasil. Os motoristas dos caminhões foram detidos no posto da Polícia Rodoviária em São Caetano. O passageiro de um dos veículos conseguiu fugir.

A PRF ainda não divulgou o peso exato do material apreendido. A Polícia Civil vai investigar o caso. (G1)