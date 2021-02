Arcebispo de Olinda e Recife contaminado pela Covid-19

O arcebispo de Olinda e Recife, dom Fernando Saburido, de 73 anos, testou positivo para Covid-19. Segundo comunicado da Arquidiocese, emitido no dia 15 de fevereiro, o sacerdote tem sintomas leves da doença e permanece em observação médica, em casa.

No sábado (13) ele havia sido internado no Hospital Esperança, no Recife, ainda com suspeita de contaminação pelo Coronavírus. Dia 15, após a confirmação da doença, ele foi liberado para cumprir quarentena monitorada em casa.

Por causa do diagnóstico, dom Fernando não celebrou a missa da Quarta-Feira de Cinzas (17) na Catedral da Sé, em Olinda, marcada para começar às 9h. As demais atividades do arcebispo estão suspensas até segunda ordem. Também na quarta, ele iria participar da abertura da Campanha da Fraternidade 2021.

LEIA O COMUNICADO

“No último sábado (13/02) fui internado no Hospital Esperança do Recife, na Ilha do Leite, com sintomas de Covid-19. Nesta segunda-feira (15/02), saiu o resultado POSITIVO.

Estando com sintomas leves, fui liberado para cumprir quarentena em casa, sendo devidamente monitorado. Diante do exposto, preciso suspender minhas atividades até segunda ordem.

Rezem por mim.

Dom Fernando”

