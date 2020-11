Arma e carro clonado são apreendidos após veículo capotar em PE

Um carro clonado, que havia sido utilizado no assalto a uma loja de informática, foi recuperado na noite dessa sexta-feira (27) na BR-424, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um revólver também foi apreendido após o veículo capotar na rodovia.

Ainda segundo a PRF, policiais receberam informações de que uma loja havia sido roubada em Garanhuns e realizaram buscas até avistar o veículo no km 97 da BR-423. Foi dada ordem de parada ao motorista, mas ele desobedeceu e fugiu em alta velocidade, cruzou a cidade até capotar em uma curva no km 87 da BR-424, conforme a PRF.

O motorista correu para um matagal e passageira ficou ferida e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Dom Moura. No veículo, foram encontrados uma arma com cinco munições intactas, produtos eletrônicos e perfumes que teriam sido roubados horas antes da loja.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Garanhuns, que vai investigar o caso. (G1)