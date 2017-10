Arma usada por fotógrafo para matar ex-namorada e pai dela em Pernambuco é de PM reformado

O fotógrafo Paulo Roberto Correia dos Santos, que se suicidou após matar ex-namorada, o pai dela e balear a mãe dela, em Ipojuca, no Grande Recife, utilizou a arma e algemas que pertencem a um sargento reformado da PM, de acordo com a Polícia Civil. O sargento é padrasto de Paulo Roberto. O caso ocorreu na noite de quinta-feira (12), na Praia de Serrambi.

Segundo o chefe da corporação, Joselito do Amaral, pelo menos quatro disparos foram efetuados por Paulo Roberto Correia dos Santos, de 30 anos. As declarações foram dadas durante entrevista coletiva, no fim da manhã, no Centro da capital.

Também morreram no atentado Ênio Régis, de 58 anos e Paula Maria Alencar Régis, de 20 anos. Segundo Amaral, o homem não aceitava o fim do relacionamento com a jovem, com quem namorava há cinco meses. Suzana Régis Fonseca, de 45 anos, mãe de Paula, passou por cirurgia e tem quadro de saúde considerado estável. Ela prestou depoimento à polícia antes de entrar no bloco cirúrgico.

“Não havia qualquer registro de agressões ou ameaças anteriores do rapaz contra a ex-namorada, mas acreditamos que isso ocorria. Ele pediu que o ex-sogro e a ex-sogra se algemassem. Como eles se negaram, ele começou a atirar. Primeiro, contra o ex-sogro, depois contra a ex-namorada e a ex-sogra. Ele efetuou um disparo na cabeça e se suicidou. A mãe, única sobrevivente, havia se fingido de morta e escondeu a arma em um balde, com medo que ele recobrasse os sentidos”, disse Joselito.

Ainda segundo a polícia, o caso vai ser investigado como feminicídio, pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). “Tudo é prematuro, mas as informações da mãe da jovem é de que era um relacionamento de idas e vindas. O crime teria ocorrido, primeiramente, porque a família não aceitava o relacionamento. Depois, a própria Paula encerrou o namoro”, declarou o policial.

O crime

O crime ocorreu em uma residência localizada no Condomínio Enseadinha, onde há 150 casas, na Praia de Serrambi, um dos balneários mais famosos do município de Ipojuca. A família morava no local há mais de dez anos. Por volta das 20h30, o rapaz chegou à residência e teve uma discussão com a ex-namorada e com a família dela. O conjunto fica às margens da Rodovia PE-51.

O caso foi registrado por policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) que investiga assassinatos no Litoral Sul. A mãe da jovem assassinada foi levada, a princípio, para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Depois, seguiu para o Hospital Dom Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana.

Repercussão

Na manhã desta sexta, o clima era de comoção no condomínio de luxo onde ocorreu o crime. Moradores contaram que o casal morava na residência há muitos anos. Não era uma casa de veraneio.

Vizinhos disseram à TV Globo que ouviram tiros durante a noite. Não houve relatos de gritos ou de possível luta corporal na casa. A arma usada pelo atirador é um revólver calibre 38, segundo a polícia. (G1)