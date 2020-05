Arquiteto projeta PORTAL para Serra Talhada

Serra Talhada, maior cidade da região do Pajeú com mais de 80 mil habitantes, não tem um acesso digno de uma cidade campeã da beleza feminina, capital do Xaxado e cidade que recebe diariamente milhares de pessoas para resolverem assuntos comerciais, educacionais e principalmente também na área médica. Uma cidade onde circulam visitantes de mais de 40 municípios diariamente que dependem do comércio e dos serviços de profissionais que residem no município.

Há tempo circula nas redes sociais piadas no tocante a um Portal que torne a sua entrada, o seu acesso, digno de uma cidade do porte de Serra Talhada.

Há tempo circula uma piada, uma brincadeira no Facebook, onde publicam fotos dos portais das cidades vizinhas e ao contrário de um portal, publicam uma placa de cor verde do DNIT indicando que chegou em Serra Talhada.

Há anos o serra-talhadense sonha com um entrada que possa orgulhar e ser cartão postal da sua cidade. Pensando nisso, o Arquiteto e Urbanista, natural da terra de Lampião, de Arnaud Rodrigues, Agamenon Magalhães e celeiro de artistas nas mais diversas áreas culturais… Ícaro Diniz, resolveu divulgar através das redes sociais o sonho de todo serra-talhadense, criando um pórtico que deixaria a cidade mais bela aos olhos de quem passasse na BR 232 ou por ventura quisesse entrar para resolver assuntos dos seus interesses ou até mesmo registrar a passagem através de fotografias.

Ícaro Diniz é arquiteto e urbanista formado na capital paraibana pelo Centro Universitário de João Pessoa. Tem vasta experiência em arquitetura comercial, religiosa e residencial. A representação gráfica é o destaque dos seus projetos, oferecendo imagens renderizadas foto realísticas e desenho técnico preciso. Está acessível para projetos em todo o Brasil e já atuou nos estados de Pernambuco, Paraíba e Ceará, nas capitais e interior. É natural da cidade de Serra Talhada-PE e teve destaque pelo livro escrito ‘O Trajeto da Penha’ que conta em detalhes nunca antes descobertos como foi o desenvolvimento da cidade de Serra Talhada a partir do trajeto da Igreja de Nossa Senhora da Penha no território urbano da cidade. Já foi convidado pelo UNIESP para participar como conferente na Semana de Arquitetura e Urbanismo 2019. Neste mesmo ano foi selecionado para apresentar o seu projeto de Habitação Social no Congresso Internacional de Sustentabilidade Urbana em Vila Velha – ES.

Proposta para Portal de Serra Talhada – PE (Projeto Autoral – Arquiteto Ícaro Diniz).

A proposta para o portal da cidade surge no intuito de expressar o desenvolvimento que a cidade tem diante do seu atual protagonismo de apoio às demais cidades da região. Um portal é a expressão de acolhimento que os cidadãos tem aos conterrâneos que voltam a cidade e aos visitantes que ela recebe.

A simbologia em sua arquitetura, surge a partir da inspiração na forma do chapéu de couro nordestino. Massivamente usado por vaqueiros, tem algumas variações em seu formato, também difundido por cangaceiros e posteriormente músicos e artistas para representar o povo do nordeste. É sem dúvidas um símbolo para nós, que valorizamos a cultura local.

É possível observar nas imagens que existe uma representação simbólica nas estrelas que compõem a forma arquitetônica do portal. Cada estrela, de sete pontas, sinal da perfeição de Deus para nos trazer proteção, representa os distritos de Serra Talhada e sua sede, respectivamente: Bernardo Vieira, Caiçarinha da Penha, Luanda, Logradouro, Pajéu, Santa Rita, Tauapiranga, Varzinha e Serra Talhada. O portal se constrói a partir de sete arcos para a entrada e sete para a saída. A arco central possui sete metros de raio e os demais sete metros em seu diâmetro.

O Poeta e diretor do Jornal Desafio Iranildo Marques, fez em versos a divulgação do belíssimo Portal em seu Canal no YOUTUBE e faz a campanha: UM PORTAL PARA SERRA TALHADA.

Quando passar a Pandemia, a Secretaria de Obras poderia achar os caminhos e buscar verbas para realizar o sonho dos serra-talhadenses.

A ideia está lançada!

E aí serra-talhadense: Gostou ?