Artesão é detido suspeito de tráfico de drogas em Triunfo

Um artesão de 30 anos, foi detido suspeito de tráfico de drogas e posse de simulacro de arma de fogo nessa quarta-feira (13) em Triunfo, no Sertão de Pernambuco.

Segundo a Polícia Militar, o homem foi detido após denúncias de que na casa dele funcionava um ponto de tráfico de drogas. Ao chegarem na residência, foram encontrados uma balança de precisão, 12 g de maconha, três cachimbos artesanais e cigarros de maconha.

Ainda de acordo com a PM, no local também foram encontrados um simulacro de arma de fogo e uma quantia de R$ 1 mil . O suspeito e o material foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil do município, que irá investigar o caso. (G1)