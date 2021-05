Articulação de Eriberto Medeiros e Eriberto Rafael garante vacinação para conselheiros tutelares em PE

Após articulação do presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, deputado Eriberto Medeiros (PP), junto ao vereador do Recife Eriberto Rafael em reunião com os conselheiros tutelares do Estado de Pernambuco, o governador Paulo Câmara atendeu a reivindicação, nesta sexta-feira (28), e decretou a inclusão dos conselheiros tutelares no grupo prioritário de vacinação contra o coronavírus.

A informação foi divulgada nas redes sociais do presidente da Alepe.

A reunião inicial, ocorrida na presidência da Assembleia Legislativa, foi provocada pelo vereador Eriberto Rafael e representantes de entidades do segmento em todas as regiões do Estado, visando garantir a proteção desses profissionais que atuam na defesa dos direitos da criança e do adolescente, desenvolvendo reconhecidamente um trabalho essencial.

Hoje mais de 2 mil pessoas atuam diretamente nos Conselhos Tutelares; muitas vezes atuando 24 horas por dia.

“De imediato, ligamos para o governador Paulo Câmara, expomos a situação. Ele prontamente compreendeu e se sensibilizou a fazer o decreto que, no dia de hoje, já nos enviou e compartilhamos com todos vocês. Mais uma vez temos a possibilidade e a felicidade de usar nosso mandato como instrumento de conquista para a população pernambucana, hoje, em especial, aos conselheiros tutelares, que têm nosso reconhecimento e admiração”, afirmou o deputado em sua rede social.

Do Nill Júnior