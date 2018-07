Às vésperas da Série A2 do PE, Jairo Santos não é mais técnico do Serrano

Faltando menos de um mês para o início do Campeonato Pernambucano da Série A2, o técnico Jairo Santos foi demitido na manhã dessa quarta-feira (18) e não faz mais parte do Serrano Futebol Clube.

O diretor de futebol do Jumento de Aço, Edy Lima, concedeu uma entrevista na noite dessa quinta-feira (19), ao programa Vilabela Esportes da Rádio Vilabela FM e informou o motivo do desligamento do técnico. Confira abaixo a entrevista.

A Série A2 do Pernambucano tem início no dia 12 de agosto, o Serrano está no grupo A junto com o 1º de Maio, Petrolina e Sete de Setembro.