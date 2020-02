Asa Branca, locutor conhecido como ‘lenda dos rodeios’, morre aos 57 anos em SP

Asa Branca, famoso locutor de rodeios, morreu aos 57 anos nesta terça-feira (4), no Instituto do Câncer, na Zona Oeste de São Paulo em decorrência de um câncer. Ele lutava contra a doença desde 2017. O corpo será velado na Assembleia Legislativa de São Paulo e o sepultamento será em Turiuba, no interior de São Paulo, cidade natal do locutor. Ele deixou cinco filhos reconhecidos.

O locutor passou por várias internações recentes, sendo a última no dia 25 de janeiro, quando a família alugou uma ambulância para transportá-lo do interior de SP para a capital paulista.

Segundo o Instituto do Câncer, o horário do óbito foi às 14h30 desta terça-feira. “Eu sou muito agradecida por Deus ter me dado a chance de ter convivido com ele. Ele vai sempre estar no meu coração e tenho certeza que vou encontrar com ele, esteja ele onde estiver”, disse Sandra.

Do G1