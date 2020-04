Assaí Atacadista está com 1.000 vagas de emprego abertas no Brasil; saiba como fazer em Serra Talhada

A rede brasileira de atacados Assaí Atacadista está com aproximadamente 1000 vagas de emprego abertas para pessoas de todas as partes do país durante essa época de pandemia. As vagas são temporárias e efetivas, para os cargos de operador de caixa, operador de loja, operador de Centro de Distribuição e auxiliar de refeitório.

Quem quiser se inscrever, basta acessar o site da empresa para realizar um cadastro, clicando na opção Banco de Talentos. É preciso ser maior de 18 anos e ter ensino médico completo. O processo seletivo será realizado online, mas a última etapa será presencial.

VAGAS

Não existem números de vagas específicas por estado. Em Pernambuco o Assaí tem seis lojas. Nas cidades do Recife, Jaboatão dos Guararapes, Garanhuns e Serra Talhada e duas unidades em Caruaru.

Esta prevista a abertura de mais uma loja no Recife, no segundo semestre deste ano e outra unidade no Cabo de Santo Agostinho em 2021. A rede Assaí Atacadista está presente nas cinco regiões do País, com 167 lojas distribuídas em 20 estados e no Distrito Federal.

Fonte: NE10 Interior