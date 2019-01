Assaí Atacadista vai gerar mais de 400 empregos em Serra Talhada

O Assaí Atacadista, rede de atacado de autosserviço que mais cresce no país, anuncia a abertura de uma unidade na cidade de Serra Talhada/PE ainda no primeiro trimestre de 2019. Com essa unidade, a população terá acesso a mais de 7 mil itens de grandes marcas nacionais e importadas de alimentos, perecíveis (carnes, peixes, queijos, etc), higiene, bebidas e limpeza – todas com a vantagem de preço que só o Assaí tem. A rede atende com eficiência a comerciantes e clientes finais que buscam economia em compras de grande volume – para isso, oferece produtos com preços de 15 a 20% mais baratos do que supermercados tradicionais (segundo dados da Nielsen), além da política de dois preços, dinâmica na qual o cliente obtém um preço ainda mais competitivo se comprar em maior quantidade. Além das vantagens aos clientes, o Assaí de Serra Talhada também gerará emprego e renda ao município – a construção e operação da loja gerará aproximadamente 460 vagas de empregos diretos e indiretos, além de um investimento superior a R$ 40 milhões.

“Serra Talhada é um polo em saúde, comércio e educação e possui uma posição geográfica privilegiada, atendendo a outros três importantes Estados da região – Pernambuco, Bahia e Ceará – o que a torna um importante polo econômico e de abastecimento na região. O município tem todas as características que avaliamos serem importantes para a instalação de uma loja do Assaí”, conta Belmiro Gomes, Presidente do Assaí Atacadista. A unidade estará localizada na BR 232, próximo ao Centro e ao lado do Shopping Serra Talhada.

Sobre o Assaí Atacadista

O Assaí Atacadista possui 144 unidades em 18 estados (AL, AM, BA, CE, DF, GO, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, SE, SP). Negócio de atacado do GPA, a rede opera com o formato Cash&Carry, conhecido como atacado de autosserviço, e está em plena expansão. Em 2017, a rede inaugurou 20 novas unidades no Brasil e fechou o ano com vendas brutas de R$ 20,1 bilhões, expansão de 28% em relação ao ano anterior.