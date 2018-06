Assaltantes amarram crianças enquanto roubam residência no Agreste de PE

Duas crianças foram amarradas durante um assalto na noite da segunda-feira (4) em São Bento do Una, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Civil, os assaltantes entraram na residência, na zona rural do município, e amarraram as crianças enquanto roubavam objetos da casa.

Ainda segundo a polícia, os suspeitos fugiram em um carro, e o veículo foi localizado em Caruaru. O motorista que estava no carro foi detido e levado para prestar depoimento. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de São Bento do Una. (G1)