Assaltantes de banco e carros-fortes são presos pela PM no Sertão de Pernambuco

Quatro homens foram presos pela Polícia Militar (PM), nesse domingo (24), suspeitos de integrarem uma associação criminosa responsável por assaltos a bancos e carros-fortes em todo o estado. De acordo com a PM, a quadrilha se preparava para assaltar mais um veículo de uma empresa de transportes de valores.

Os primeiros a serem presos foram os dois líderes da associação criminosa. Os assaltantes indicaram aos policias uma residência, no Assentamento Jibóia. Na casa foram apreendidas armas de grosso calibre, como fuzil equipado com luneta, com 18 munições, uma espingarda de repetição calibre 12, um revólver calibre 38, uma pistola 9 mm, quatro placas e três coletes balísticos. Também foram localizadas espoletas de detonação de dinamite, dois veículos roubados e 218 gramas de cocaína.