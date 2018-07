Assaltantes explodem agência bancária em Itacuruba, no Sertão de PE

Assaltantes explodiram a agência do banco Bradesco na madrugada deste domingo (1º) em Itacuruba, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, cerca de dez homens chegaram em diversos veículos e explodiram os caixas da agência, que fica no Centro da cidade.

Ainda segundo a polícia, durante a fuga, os bandidos colocaram grampos na estrada que dá acesso ao município impedindo a passagem de outros veículos. Não há informações se os suspeitos levaram algum dinheiro do cofre.

Até o momento desta publicação, os assaltantes não foram localizados. A Polícia Civil investigará o caso. (G1)