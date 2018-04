Assaltantes que explodiram caixa eletrônico são mortos durante troca de tiros com a polícia

Dois assaltantes que participaram da explosão do caixa eletrônico em Jucati, no Agreste de Pernambuco, morreram durante uma troca de tiros com a polícia nessa terça-feira (24). De acordo com a Polícia Militar, a equipe fazia rondas na zona rural entre Jucati e Garanhuns quando percebeu uma movimentação de carros no local.

Ainda segundo a PM, durante a perseguição, um dos bandidos foi preso com uma quantia de dinheiro e um aparelho celular.

Policiais também encontraram uma casa que servia de apoio para a quadrilha. No local foram encontrados um valor em dinheiro e armamentos. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Garanhuns, onde os suspeitos e o material apreendido foram levados.

