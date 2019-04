Assaltantes roubam motoristas de caminhões nas duas rodovias que cruzam Salgueiro

Criminosos especializados em roubo de pneus de caminhões assaltaram dois caminhoneiros na madrugada de sábado, 27, nas BRs 232 e 116, no município de Salgueiro. As vítimas, de 33 e 38 anos, são naturais do Pará e Santa Catarina, respectivamente.

De acordo com a polícia, o primeiro roubo aconteceu por volta das 1h30. O caminhoneiro de 38 anos estava dormindo no pátio de um posto na BR-116, quando foi acordado por dois bandidos armados. Ele foi levado para um local com pouco movimento, onde os criminosos roubaram 10 pneus com as rodas e R$ 2.500 em espécie.

O outro motorista, de 33 anos, foi interceptado próximo ao povoado Coco Verde, enquanto trafegava pela BR-232. Relatou à polícia que quatro assaltantes se aproximaram em uma Hillux e o obrigaram a parar o veículo. Os indivíduos o levaram com o caminhão para a PE-555 e roubaram 12 pneus.

Em ambos os casos os caminhoneiros foram abandonados ilesos e procuraram ajuda. Delegacias da Polícia Civil em Salgueiro e Parnamirim instauraram inquéritos para investigar os crimes.

Via Blog Alvinho Patriota