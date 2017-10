Assaltantes roubam mulher e invadem residências nos bairros Várzea e Ipsep, em Serra Talhada

Uma residência foi invadida na rua Augusto José Duarte, no bairro do Ipsep na madrugada dessa terça-feira (3). Uma senhora de 62 anos, informou que o criminoso aproveitou que a porta da cozinha estavam com um dos vidros quebrados e arrombaram o trinco. Em seguida, levou uma televisão de 42 polegadas.

Outra residência havia sido invadida na rua João Pereira Kerhle, no bairro Várzea, na madrugada da última sexta-feira (29). A vítima relatou que estava com seu filho dormindo quando entraram na casa e levaram cerca de quatro celulares.

E a Delegacia informou ao Farol de Notícias que na manhã dessa segunda-feira (2), uma mulher de 39 anos foi abordada por dois homens em uma motocicleta. Segundo ela, os suspeitos se aproximaram e pediram sua bolsa com tom ameaçador. Após recolherem o fruto do roubo fugiram levando um celular, os documentos pessoais da vítima e a quantia de R$ 100 em dinheiro.

Via Blog do Luiz Carlos