Assaltantes são mortos durante troca de tiros com a PM em Ibimirim

Quatro homens foram mortos em uma troca de tiros com a Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (12) em Ibimirim, Sertão de Pernambuco. De acordo com o Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi), eles integravam uma quadrilha especializada em roubo a banco.

Ainda segundo o Bepi, os criminosos estavam em um carro e colidiram contra o muro de uma casa ao tentar fugir dos policiais. O veículo era roubado.

Ao ver o policiamento, o grupo efetuou disparos de arma de fogo em direção às viaturas. Os quatro suspeitos foram socorridos para o hospital local, mas não resistiram aos ferimentos.

Com os suspeitos foram apreendidas quatro armas de fogo, quatro celulares, relógios, uma porção de maconha, material explosivo e R$ 2.879 em espécie. Os produtos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil. (G1)