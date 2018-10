Assassino tocou a campainha e esperou empresário abrir a porta para assassiná-lo em Serra Talhada

De acordo informações, o empresário Damião Oliveira, 50 anos, saiu cedo para fazer sua caminhada pelas ruas da

cidade, como costumava fazer todos os dias. Ao voltar da sua caminhada matinal e entrar em casa, ouviu a campainha tocar e foi abrir a porta para verificar quem era. Ao abrir a porta foi surpreendido com diversos tiros à ‘queima-roupa’, e caiu na garagem de sua residência já sem vida.

O Corpo do Empresário foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Caruaru e a família aguarda a liberação do corpo para definir o local do velório e o horário do sepultamento.

FAMÍLIA

Lamentando a morte de Damião, familiares informaram que a família estava animada, amanhã comemorariam o

aniversário de 80 anos do sogro de Damião, conhecido como Nando Runo.

“Parentes que residem fora do domicílio já estavam chegando para festa, que iria acontecer em uma casa de eventos da cidade e agora vão chegar para ir ao velório de Damião”. Lamentou um familiar abalado com a morte do empresário.

