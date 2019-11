Assentados em Serra Talhada recebem curso de irrigação por gotejamento

O assentamento Barra do Exu, na zona rural de Serra Talhada, Sertão de Pernambuco, recebeu uma capacitação de aguagem por gotejamento. A formação aconteceu entre os dias 12 e 15 de novembro e contou com a participação de cerca de 12 agricultores, incluindo oito mulheres mobilizadas através da Secretaria Executiva da Mulher.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR promoveu o curso, que tinha como objetivo auxiliar a plantação mesmo em climas mais secos, utilizando as regras de gotejamento como base.

Segundo a Secretaria da Mulher do Município de Serra Talhada, a formação oferece uma alternativa aos agricultores assentados. “Apesar das chuvas que caíram no começo do ano, sabemos que a água é um recurso escasso na nossa região, e essa alternativa do gotejamento é fundamental para que os agricultores e agricultoras possam trabalhar em suas terras, aproveitando a água o máximo possível e evitando o desperdício”, comentou.

Além do curso de irrigação por gotejamento no Assentamento Barra do Exu, a Secretaria Executiva da Mulher do município promoveu também diversas ações nos assentamentos rurais, como palestras sobre associativismo e rodas de conversa a respeito da saúde da mulher.