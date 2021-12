Assisão e Cabras de Lampião rodam Pernambuco com aula espetáculo No São João é Assim

O espetáculo tem início nesta segunda-feira (06/12), na cidade Pombos, na Mata Sul. O roteiro passará pelas cidades de Olinda, Recife, Buíque, Cedro e São José do Egito.

O cantor serra-talhadense e o grupo de xaxado Cabras de Lampião vão circular por Pernambuco com a aula espetáculo “No São João é Assim”, projeto idealizado pela Fundação Cultural Cabras de Lampião. O objetivo é apresentar o forró nas escolas públicas com suas variantes, como o Baião, o Xote, o Xaxado e a Marcha Junina.

Entre as apresentações musicais apresentadas por Assisão, o Grupo Cabras de Lampião contará em versos as origens e influências de cada ritmo. As músicas que irão compor o repertório serão selecionadas pelo próprio Assisão, dono de mais de cinquenta sucessos juninos. As coreografias e os versos de cordel serão desenvolvidos pelos Cabras de Lampião.

De acordo com a Fundação Cabras de Lampião, a aula espetáculo “No São João é Assim” é uma ação de impacto social e cultural. Ela possibilitará a participação dos alunos, professores e funcionários das unidades de ensino desses locais, oportunizando o contato com a riqueza da diversidade cultural pernambucana. O projeto promoverá a experimentação, a reflexão crítica, a troca de conhecimentos e de metodologias entre os artistas, e tem como proposta romper os limites socialmente estabelecidos entre as artes consagradas e a cultura popular.

“É para colaborar com a compreensão da origem e do desenvolvimento desses ritmos que surge o projeto “No São João é Assim”, um trabalho erudito de valorização destas heranças rítmicas populares nordestinas, apresentado através de uma aula espetáculo conduzida pelo mestre Assisão e o Grupo de Xaxado Cabras de Lampião”, explica a presidente da Fundação Cabras de Lampião, Cleonice Maria.

“A união desses dois magníficos filhos de Serra Talhada, Assisão e os Cabras de Lampião, vem coroar a importância que tem o Xaxado para a região e para a identidade cultural do nosso país. Além da dança e da música, que demonstram a força do Cangaço e do povo nordestino, o Xaxado atrai ainda uma riqueza de elementos como as indumentárias, as comidas, os hábitos e, principalmente, as histórias, narradas nas letras das canções”, comenta Anildomá Willians, presidente da Fundação Cultural de Serra Talhada.

Roteiro das cidades:

Pombos (Mata Sul)

Data: 06.12.2021 (segunda-feira)

Local: EREM Capitão Manoel Gomes d’Assunção

Hora: 14h

Olinda (Região Metropolitana)

Data: 07.12.2021 (terça-feira)

Local: Espaço Cultural Profº. José de Barros Lins (Instituto Allan Kardec). Avenida Prof. Andrade Bezerra, Salgadinho

Hora: 15h

Recife (Região Metropolitana)

Data: 07.12.2021 (terça-feira)

Local: Escola Municipal Santa Luzia, Estância

Hora: 10h

Buíque (Agreste)

Data: 08.12.2021 (quarta-feira)

Local: Escola Ana Rosa de Almeida (Comunidade Quilombola Mundo Novo)

Hora: 9h

Cedro (Sertão Central)

Data: 09.12.2021 (quinta-feira)

Local: EREM Professor Manoel Joaquim Leite

Hora: 09h

São José do Egito (Sertão do Pajeú)

Data: 10.12.2021 (sexta-feira)

Local: ETE Professora Célia Siqueira

Hora: 14h

Do Nill Júnior