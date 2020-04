Assisão agradece a todos que lhe defenderam das ofensas feitas pelo humorista do SBT

O cantor e compositor serra-talhadense, Assisão, reagiu ao humorista do SBT, Murilo Couto, após sofrer uma tremenda falta de respeito, ao ser chamado de cachorro, bêbado e drogado, além de outras barbaridades.

O ‘Rei do Forró’ respondeu à altura ao “comediante” e marcou uma segunda live para os forrozeiros de plantão, que realmente conhecem a história e a luta do grandioso cantor, Assisão.

Assisão ainda aproveitou a sua rede social e agradeceu a todos aqueles que o defenderam da ridicularidade que foi praticada pelo “comediante” do programa televisivo, The Noite. Confira abaixo o vídeo publicado na manhã desta segunda-feira (27), através do seu Instagram.