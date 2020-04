Assisão vai processar humorista do SBT, após ser aconselhado pela OAB de Serra Talhada

Do Blog do Magno Martins

Logo depois de afirmar no Frente a Frente que não tinha certeza do que faria contra o falso humorista Murilo Couto, o cantor Assisão cedeu aos conselhos de advogados do núcleo da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) em Serra Talhada, onde mora, e anuncia amanhã que vai mover uma ação contra o seu algoz, integrante da equipe do SBT em São Paulo, por compará-lo a um cachorro.

A formalização do processo, provavelmente por danos morais e crime de racismo, se dará numa entrevista às 10 horas no Museu do Cangaço.

Entenda o caso

Analisando live do ‘Rei do Forró’, que arrecadou cestas básicas para famílias de Serra Talhada, o humorista do programa televisivo, The Noite, comparou o artista a ‘um cachorro de raça’, disse que ele tinha jeito de ‘drogado e bêbado’ e ainda que mais parecia um ‘zumbi’.

