AstraZeneca diz que não tem intermediário para vender vacinas

A AstraZeneca negou que a Davati Medical Supply tenha representado a farmacêutica em negociações com o Ministério da Saúde. A declaração, publicada no blog de Otávio Guedes, ontem, refere-se a suposta tentativa de extorsão de um funcionário da Davati ao negociar a vacina com o governo brasileiro.

“Sobre os questionamentos, gostaria de comentar que não houve representante da AstraZeneca e as vacinas são disponibilizadas por meio de acordos com o Ministério da Saúde e com a Fiocruz”, afirmou a AstraZeneca.

A farmacêutica também disse que não vende doses da sua vacina ao setor privado, nem para governos estaduais e municipais. Todas as negociações são feitas com governos federais ou organizações multilaterais, como o consórcio da OMS (Organização Mundial da Saúde) Covax Facility. As informações constam em reportagem do G1.

