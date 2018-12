Ataque cardíaco causa morte de estudante pernambucano encontrado morto no Paraguai, diz família

Familiares do estudante encontrado morto em Salto de Guairá , no Paraguai, na última terça-feira (4), informaram que o resultado da autópsia constatou que a causa da morte foi um ataque cardíaco nesta quinta (6). Anderson Araújo, de 36 anos, estudava medicina fora do Brasil. A família dele mora em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

A família de Anderson disse que o corpo dele foi liberado pelas autoridades do governo do Paraguai e dois primos estão acompanhando o translado. O sepultamento será realizado em Caruaru.

