“Até o final do ano vamos vacinar toda população”, diz ministro da Saúde

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou, neste domingo (23/5), que o governo irá vacinar toda a população brasileira acima dos 18 anos até o final deste no. O pronunciamento foi feito em São Luís, no Maranhão, durante uma entrega de 600 mil testes rápidos para a cidade conter o avanço da variante indiana da Covid-19, B.1.617.

A nova cepa foi encontrada em seis amostras de testes realizados na tripulação que estava a bordo do navio MV Shandong Zhi, atracado no litoral do estado nordestino. O Ministério da Saúde deu início a uma testagem em massa da população para identificar se o vírus segue controlado ou se já se espalhou.

Na ocasião, Queiroga disse que “estar em São Luís hoje é prova de que a nossa prevenção de saúde funciona” e deu uma previsão otimista. “Nós já adquirimos mais de 500 milhões de doses. Isso é garantia”, afirmou.

Fonte: Metrópoles