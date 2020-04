Ator Fábio Assunção se torna réu por desacato e dano ao patrimônio em Arcoverde; caso aconteceu no São João 2017

O ator Fábio Assunção se tornou réu por dano qualificado ao patrimônio público, desacato a autoridade, desobediência e resistência à prisão em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. O caso ocorreu no dia 24 de junho de 2017 durante o São João do município. Por meio de nota, a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) informou que a denúncia foi aceita no dia 2 deste mês na Vara Criminal de Arcoverde.

O G1 solicitou um posicionamento à assessoria de imprensa do ator por e-mail nesta sexta-feira (10), mas, até a publicação desta matéria, não obteve resposta. Também entrou em contato com a assessoria por telefone e pelas redes sociais, mas não recebeu retorno.

“Após ser citado, o acusado terá o prazo de dez dias para prestar esclarecimentos sobre a denúncia, ou seja, a contestação” informou o TJPE. O Tribunal de Justiça ainda destacou, por meio da assessoria, que “não tem como informar a data em que será realizada a citação do acusado, tendo em vista que tem atuado em esquema de plantão em virtude da pandemia da Covid -19. […] O Judiciário estadual tem priorizado as demandas urgentes, que envolvem réus-presos e crimes mais graves”.

Entenda o caso

O ator Fábio Assunção foi detido na madrugada de 24 de junho de 2017 em uma festa de São João em Arcoverde, no Sertão. Segundo Wanderley de Carvalho, que era comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar naquele ano, o ator agrediu pessoas e desacatou policiais. Ele também teria quebrado um dos vidros da viatura em que foi levado.

Há três anos, por meio do Instagram, o ator emitiu a seguinte nota: “Lamento muitíssimo o ocorrido em Arcoverde. Era uma noite de celebração. Tínhamos acabado de exibir nosso documentário filmado no sertão pernambucano no palco principal do festival de São João. Então fomos com a equipe confraternizar e a situação saiu do controle. Infelizmente aconteceu uma briga. Errei ao me exceder. Não fiz uso de nenhuma droga ilícita – o que será comprovado pelo exame toxicológico que eu mesmo pedi para ser feito. Serei responsável pelos danos causados. Agora estou bem. Agradeço pelas tantas manifestações de carinho e apoio que recebi. Peço a todos sinceras desculpas. Não é fácil, mas reconhecer meus erros e procurar sempre aprender com eles é o que eu desejo”.

Em nota, a Polícia Civil informou que Fábio foi encaminhado para exames no Instituto de Medicina Legal e depois apresentado em audiência de custódia. Nessa audiência, o juiz avaliou a necessidade de manter o ator preso durante o processo judicial. O juiz Thiago Pacheco Cavalcanti fixou a fiança em R$ 9.370, que foi paga pelo ator. Em seguida, ele foi liberado.

Fábio Assunção estava na cidade para o lançamento do documentário “Eu sonho para você ver”, produção realizada em parceria com a cineasta Pally Siqueira. (G1)