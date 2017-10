Ator serra-talhadense estreia na minissérie “Treze Dias Longe do Sol”, da Globo

O ator Arilson Lopes, natural de Serra Talhada, participou nessa quinta (26) do lançamento da nova minissérie da Globo, Treze Dias Longe do Sol, no Rio de Janeiro. Conhecido do público recifense por seus trabalhos nos Doutores da Alegria e nas montagens do Coletivo Angu de Teatro, Arilson interpreta personagem que – junto a Carolina Dieckmann e Selton Mello, os protagonistas – fica soterrado depois do desabamento de um prédio.

No elenco estão também Lima Duarte, Debora Bloch, Enrique Diaz, Paulo Vilhena, Camila Márdila e Fabrício Boliveira. Treze Dias Longe do Sol é uma minissérie de Elena Soárez e Luciano Moura, que também assina a direção. Estreia dia 2, no Globoplay, e em janeiro vai ao ar na Globo.

Do NE10