Ator Tom Veiga, intérprete do Louro José, do ‘Mais Você’, morre aos 47 anos

O ator Tom Veiga, intérprete do Louro José no programa “Mais Você”, apresentado por Ana Maria Braga na TV Globo, foi encontrado morto em sua casa na Barra da Tijuca, no Rio, neste domingo (1º).

Veiga trabalhou no “Mais Você” por mais de 20 anos. Em março de 2017, Ana Maria fez uma homenagem ao personagem no aniversário dele:

“Obrigada pela companhia, parceria, lealdade. A gente nunca discutiu, nunca brigou, a gente nunca ficou sem se falar por nenhuma razão. É uma das relações mais fantásticas da minha vida. Ele é irmão do meu papagaio que está lá na fazenda, que também é Louro José. É meu filho de penas”.

História: Tom Veiga era coordenador de estúdio e produtor executivo do programa Note e Anote, da Rede Record, que era apresentado pela Ana Maria Braga. Antes do programa, ele foi office-boy, motorista de ambulância e até trabalhou com eventos.

Veiga conheceu Ana Maria Braga pelos idos de 1995. Ele organizava feirinhas de artesanato, onde a Ana Maria ia para divulgar o Note e Anote. Convidado a integrar a equipe, Veiga aceitou. Virou assistente de palco.

Em março de 1997, Ana Maria, presa num engarrafamento em São Paulo, disse ao seu ex-segurança e então marido Carlos Madrulha que “precisava de um boneco para fazer uma passagem menos dolorosa”, já que o Note e Anote vinha logo depois de um programa infantil. Diversas formas para o boneco foram testadas. No dia 6 de março, Louro José estrearia em rede nacional. Na falta de quem o manejasse, Tom Veiga, por conta de seu senso de humor (sempre brincava com o câmera, com as meninas do merchandising, com a Ana) foi improvisado no posto. Nos primeiros meses, Veiga se dividiu entre as duas funções. Efetivado papagaio, comemorou, dizendo: “Minha vida mudou da água para o vinho”.

Em 1999, Ana Maria e o Louro José foram contratados pela Globo, passando a ser construído por Glória Maria e pela equipe do Cem Modos, a mesma do programa TV Colosso. Nos primeiros anos do papagaio, quando o Mais Você era produzido em São Paulo, o Louro se afiliava ao Carlos Tramontina, sendo trocado quatro anos depois por William Waack. Em 2008, com a transferência da produção do Mais Você para o Rio de Janeiro, o apresentador do Jornal da Globo foi substituído pelo apresentador do RJTV, Márcio Gomes. Porém, Márcio deixou sua afiliação com o papagaio em 2013, quando se tornou correspondente da Globo em Tóquio, ficando lá até 2018.

Em maio de 2012, renovou contrato por mais 4 anos com a Rede Globo, afastando assim as polêmicas acerca do possível fim da sua participação no programa Mais Você. Desde 2013, o Louro se afilia a Renata Vasconcellos, que já apresentava o dominical Fantástico e atualmente apresenta o Jornal Nacional ao lado de William Bonner. Em 2015, Tom Veiga foi promovido a assistente de direção. (G1)