Atriz diz que foi vítima de homofobia em Salgueiro

Aconteceu um caso de homofobia no último sábado, 12, em um estabelecimento comercial localizado no bairro Bomba, em Salgueiro. Segundo relato da atriz de teatro Isadora Dias, um rapaz visitante da cidade estava no comércio do ramo gastronômico, quando foi agredido com um soco no rosto desferido por um indivíduo que se encontrava no local. O motivo? Simplesmente homofobia.

As pessoas que estavam no local ainda presenciaram a vítima ser agredida uma segunda vez por outro indivíduo que se encontrava como cliente no estabelecimento. “Levantou-se do seu lugar, há alguns metros de distância, e derrubou bruscamente o rapaz da sua cadeira, o puxando pela gola da camisa que ele vestia”, narra a atriz, acrescentado que o rapaz ficou ferido com o impacto da queda.

Amigos e conhecidos da vítima ficaram tão revoltados com as agressões que prometem fazer um protesto nas imediações do estabelecimento. “Pela primeira vez, a cidade de Salgueiro terá um ato de repúdio de grande representação”, conclui Isadora.

