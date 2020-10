Audiência Pública Virtual define reformulação do curso PROEJA no campus Serra Talhada do IF Sertão-PE

O campus Serra Talhada do IF Sertão-PE promoveu na manhã desta quarta-feira (30), uma Audiência Pública Virtual, que teve como objetivo apresentar à comunidade uma nova proposta de curso na modalidade Educação de Jovens e Adultos – PROEJA. O evento contou com as presenças da Pró-reitora de Ensino, Socorro Tavares, do Diretor-geral do campus Serra Talhada, Alex Magalhães, do Prefeito de Serra Talhada, Luciano Duque, da coordenadora do curso PROEJA , Camila Coelho, além de servidores, estudantes, representantes de escolas municipais e estaduais da região e de empresas parceiras.

A primeira turma PROEJA no campus Serra Talhada começou em 2017, sendo um curso de Ensino Médio Integrado ao Técnico em Edificações, no turno da noite, com duração mínima de 4 anos. Em sua fala, a professora Camila Coelho apresentou dados que comprovam a necessidade de reformulação do curso, visto que as taxas de evasão estão grandes. “A comissão fez um levantamento junto aos nossos estudantes e verificamos os principais problemas. A longa duração do curso e distância do centro da cidade foram os mais citados”, ressaltou.

A nova proposta apresentada por Camila durante a audiência, é que o curso PROEJA seja ofertado em parceria com a rede estadual de ensino, porém, integrado ao curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) em Mestre de Obras, com conclusão mínima de dois anos. Desta forma, estes estudantes terão aulas de disciplinas comuns ao Ensino Médio na Escola de Referência em Ensino Médio Solidônio Leite, e as do curso FIC no IF Sertão-PE.

A Audiência Pública também contou com as intervenções do pedagogo do IF Sertão-PE, Marcos Uchôa, da professora do campus Petrolina, Jussara Moreira, da representante da Gerência Regional de Educação (GRE), Masclleide Lima, e da diretora de ensino do Campus Afogados da Ingazeira do IFPE, Andrea Dacao. Esta última mostrou a experiência exitosa do curso PROEJA em seu campus, que é ofertado em parceria com a rede estadual desde 2012, tal como foi proposto para a modalidade no campus Serra Talhada.

Ao final do evento, por unanimidade, todos os presentes concordaram com reformulação do curso PROEJA , que a partir de 2021, será ofertado como curso FIC em Mestre de Obras, concomitantemente ao Ensino Médio na Escola Solidônio Leite.