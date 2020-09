Audiência Pública Virtual do campus Serra Talhada do IF Sertão-PE acontecerá na próxima quarta-feira (30)

O campus Serra Talhada do Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IF Sertão-PE), promoverá na próxima quarta-feira (30), das 10h às 12h, uma Audiência Pública Virtual a fim de apresentar e discutir a viabilidade de um curso para a Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) em Serra Talhada. Apesar de já existir um curso nesta modalidade no campus, o encontro pretende apresentar uma nova proposta, a fim de combater a evasão e proporcionar um acesso mais facilitado deste público ao Instituto.

A ideia é que o curso ocorra desta vez como Curso de Formação Inicial e Continuada- FIC em Mestre de Obras, isso concomitantemente ao Ensino Médio. Desta forma, a duração dele será de 2 anos. Os detalhes como carga-horária, metodologia e seleção serão apresentados durante a audiência.

O evento acontecerá através da plataforma Google Meet, e contará com as presenças da comunidade acadêmica do IF Sertão-PE, representantes da Secretaria de Educação e Prefeitura de Serra Talhada e de cidades circunvizinhas, bem como estudantes e sociedade em geral.

Os interessados em participar devem acessar o link a seguir no dia e horário marcados. Para acessar, necessário possuir uma conta do Google Gmail: https://meet.google. com/fzn-oyyy-rmd