Aulas nas escolas de Pernambuco ficam suspensas até o dia 22 de setembro

Pernambuco prorrogou até o dia 22 de setembro a suspensão das aulas presenciais em toda a rede de educação básica do estado, devido à pandemia da Covid-19. As atividades foram suspensas em 18 de março, após decreto do governo estadual para conter a disseminação do novo coronavírus. O único lugar em que a retomada foi anunciada no estado foi Fernando de Noronha.

Por meio de nota, o governo de Pernambuco afirmou que a decisão de prorrogar o decreto de suspensão, que era válido até hoje (15), foi tomada após uma reunião do Gabinete de Enfrentamento à Covid-19.

Na segunda-feira (21), os dados serão reavaliados pelo Executivo, para deliberar sobre o cronograma de retorno das aulas das redes pública e privada.

No estado, atualmente, estão autorizadas a retomada do ensino superior, de cursos técnicos subsequentes (oferecidos a quem já terminou o ensino médio) e cursos livres (profissionalizantes, de idioma, por exemplo).

Mesmo com a suspensão de aulas mantida em todo o estado, segundo o governo, o cronograma de retomada para Noronha segue inalterado, começando pelo ensino médio, no dia 22 de setembro, e terminando com a pré-escola, no dia 13 de outubro. (G1)