Aulas presenciais de escola estadual são suspensas após funcionários testarem positivo para Covid-19 em Sertânia

As aulas presenciais da Escola Técnica Estadual (ETE) Arlindo Ferreira dos Santos em Sertânia, no Sertão de Pernambuco, foram suspensas após funcionários testarem positivo para a Covid-19, nessa terça-feira (24).

Através de nota, a Secretaria de Educação e Esportes do Estado informa que, em relação à Escola Técnica Estadual (ETE) Arlindo Ferreira dos Santos, mesmo com funcionários não apresentando sintomas, inclusive em alguns casos, não trabalhando presencialmente na escola, foram realizados, por solicitação de equipe da vigilância sanitária, teste para Covid-19 em parte dos trabalhadores da escola. Do total, de 24 testes rápidos realizados, dez deram positivo. A pasta destaca que em alguns desses casos as pessoas são grupo de risco e não estavam em atividade na escola, e se deslocaram para realizar o procedimento.

A nota diz ainda que, profissionais, na maioria colaboradores terceirizados, não apresentaram sintomas e, devido ao teste rápido não possuir 100% de confiabilidade em determinadas situações, a pasta manteve contato com a Secretaria Estadual de Saúde para avaliação do caso, inclusive testando novamente os profissionais, se necessário.

A Secretaria de Educação e Esportes informou que aguarda as orientações da Secretaria Estadual de Saúde, em articulação com a Secretaria de Saúde do município, sobre os próximos passos. Os estudantes seguirão com atividades escolares não presenciais até que sejam retomadas as atividades presenciais na escola. (G1)