Aulas presenciais em Pernambuco ficam suspensas até 31 de julho por causa da pandemia, anuncia governo

O governo de Pernambuco anunciou, nessa terça (30), a prorrogação do decreto que suspende as atividades presenciais nas escolas das redes pública e privadas do estado por causa do novo coronavírus. Com isso, os alunos ficam proibidos de frequentar as instituições ensino até 31 de julho.

A informação foi divulgada nesta terça-feira (30), por meio de nota enviada pela Secretaria Estadual de Educação e Esportes. Essa era justamente a data de encerramento da validade do decreto anterior. As aulas presenciais estão suspensas desde 18 de março.

Ainda de acordo com a nota da Secretaria de Educação, o “governo está trabalhando na elaboração de um plano para retomada das atividades presenciais, que inclui um protocolo com diretrizes específicas para a Educação, observando todas recomendações pedagógicas e sanitárias”.

Durante coletiva de imprensa transmitida pelas redes sociais, nesta terça, o governo informou que a secretaria deve divulgar esse cronograma de retomada de atividades presenciais, em julho.

“A Secretaria de Educação já vem, há mais de 40 dias, discutindo novos protocolos”, disse o secretário de Planejamento e Gestão de Pernambuco, Alexandre Rebêlo”.

Desde o dia 6 de abril, aulas passaram a ser transmitidas pela televisão (no canal TV Pernambuco), para estudantes do ensino médio, e na internet, através da plataforma Educa-PE, para os alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental.

Em maio, o governo anunciou a antecipação do recesso escolar da rede estadual de ensino devido à pandemia da Covid-19. O período do recesso começou no dia 15 e seguiu até o dia 29 de maio.

No recesso, ficaram suspensas a produção e oferta de novos conteúdos de aulas remotas, assim como outras atividades não presenciais.

Durante o período, o governo recomendou que os estudantes revisassem o que foi produzido e disponibilizado na TV e no YouTube. A disponibilização de novas aulas voltou a ocorrer a partir do dia 1º de junho, segundo a Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco.