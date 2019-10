Autônoma é detida suspeita de dirigir embriagada e atropelar criança em Serra Talhada

Uma autônoma de 24 anos foi detida suspeita de dirigir embriagada no último sábado (19) em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, a mulher atropelou uma criança de cinco anos.

Ainda segundo a PM, a suspeita pilotava uma moto no momento em que o acidente ocorreu. A vítima foi socorrida pelos pais e não corre risco de vida. A autônoma foi levada para o Posto Fiscal da Polícia Rodoviária Federal (PRF). No local foi constatado que ela estava bêbada.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil do município. A mulher foi autuada em flagrante e será apresentada em audiência de custódia. (G1)