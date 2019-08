Autônomo morre em acidente de moto em Salgueiro no dia que estava aniversariando

Aconteceu um acidente com vítima fatal na noite dessa quarta-feira, 14, entre os quilômetros 15 e 16 da BR-232, no município de Salgueiro. O autônomo José Evaldo dos Santos, mais conhecido como ‘Badá’, trafegava de moto quando foi atingido por um carro da marca Ford no Sítio Uri. Ele estava completando 52 anos hoje.

De acordo com informações preliminares, a violência do impacto foi tão forte que Badá foi arremessado para fora da estrada e não resistiu aos ferimentos. O motorista do carro fugiu do local, abandonando o veículo, sem prestar socorro.

Policiais rodoviários federais e militares foram ao local para os procedimentos cabíveis. O corpo vai ser encaminhado pelo Instituto de Criminalística para o IML de Petrolina.

Via Blog do Alvinho Patriota