Auxílio emergencial prorrogado de agosto a outubro

O Governo Federal anunciou a prorrogação do auxílio emergencial por mais três meses. O benefício, que acabaria neste mês de julho, será pago em agosto, setembro e outubro. As informações são do Blog do Riella.

Pela regra em vigor, os valores do auxílio variam conforme a composição familiar:

pessoas que moram sozinhas: R$ 150 por mês;

mulheres chefes de família: R$ 375 por mês;

demais beneficiários: R$ 250 por mês.

Além do decreto do auxílio, o Governo anunciou uma Medida Provisória abrindo crédito extraordinário para pagamento da nova rodada.

Do Blog do Magno