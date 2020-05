Auxílio emergencial: quem receber primeira parcela agora só receberá a segunda em junho

Os brasileiros que receberam a primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 depois do dia 30 de abril só irão receber a segunda parcela em junho. A informação é do presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), Pedro Guimarães.

Em coletiva de imprensa online nesta terça-feira (19), Guimarães relatou que o calendário de pagamento da segunda parcela para estes beneficiários deverá ser informado posteriormente.

“Lembrando que quem está recebendo agora a primeira parcela não irá receber a segunda parcela agora, deve esperar ao redor de um mês. É importante reforçar que este calendário agora não se aplica a quem está recebendo nos próximos dias, a partir de hoje, a primeira parcela”, reforçou.

Cerca de 8,3 milhões de brasileiros irão receber a primeira parcela do auxílio de 19 a 29 de maio. Neste período, R$ 5,3 bilhões serão creditados. O pagamento da primeira parcela será realizado de forma gradual, de acordo com o mês de nascimento do beneficiário.