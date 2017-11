Ave ameaçada de extinção é resgatada pela CPRH em Pernambuco

Uma ave da espécie pintor-verdadeiro (Tangara fastuosa), foi resgatada em São José da Coroa Grande, no Litoral Sul de Pernambuco, pela Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) nessa quarta-feira (1º). O pássaro foi encontrado por uma idosa de 79 anos, que, após conversa com agentes do setor de fiscalização florestal da Agência, concordou em entregar o animal para que ele seja reabilitado.

A ave de plumagem com um colorido que mistura sete cores vivas, está na lista das espécies que correm risco de extinção. Ela será encaminhada para o Centro de Triagem de Animais Silvestres de Pernambuco (Cetas Tangara), no bairro da Guabiraba, na Zona Norte do Recife. Depois do processo de reabilitação, o pintor-verdadeiro será devolvido à natureza.

Do JC Online