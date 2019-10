Ave ameaçada de extinção é vista passeando em parque de Serra Talhada

Funcionários do Parque Estadual da Pimenteira, em Serra Talhada, Sertão de Pernambuco, tiveram uma boa surpresa. Um grupo de 12 aves, da espécie Penelope Jacucaca, foi visto andando pela unidade de conservação. Popularmente conhecida como jacu-verdadeiro ou jacu do nordeste, trata-se de uma ave rara da Caatinga, ameaçada de extinção por causa do desmatamento e da caça indiscriminada.

De acordo com o gestor do parque, Rodrigo Ferraz, as aves se alimentavam das flores do ipê-roxo e estavam aparentemente saudáveis. “Este foi o primeiro registro oficial da espécie aqui. E, por ser um animal ameaçado de extinção, no contexto das unidades de conservação do estado, é importante manter áreas preservadas e com garantias mínimas para possibilitar a existência desses animais”, explicou.

O Parque Estadual da Pimenteira é uma Unidade de Conservação mantida pela Agência Estadual do Meio Ambiente (CPRH).