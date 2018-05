Avenida de acesso ao Porto de Suape é liberada e caminhões voltam a circular

Os pontos onde eram feitos bloqueios de caminhões ao Porto de Suape, na Avenida Portuária, foram liberados nesta quarta-feira (30), após ação da Polícia Militar em cumprimento de medida judicial. Com o acesso liberado ao Porto de Suape, caminhões com cargas circulam livremente e sem escolta.

Policiais do Batalhão de Choque seguem monitorando a Avenida Portuária para evitar retorno de manifestantes. Apesar de mais caminhões conseguirem entrar e sair do Porto, a situação do abastecimento de combustível para a população não foi normalizada. A manhã é de longas filas nos postos de combustíveis de toda a Região Metropolitana. A situação dos ônibus voltou ao habitual.

Caminhões carregados com botijões de gás liquefeito de petróleo (GLP, o gás de cozinha) também começaram a sair de Suape. Por conta dos bloqueios nas rodovias do estado, muitas distribuidoras de gás começaram a ficar desabastecidas em toda a Região Metropolitana do Recife, forçando moradores a usarem até carvão para cozinhar no Recife.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, no total, há nove pontos de bloqueios em estradas de Pernambuco. Logo no começo da manhã, ainda havia caminhoneiros estacionados às margens da BR-101, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. Por volta das 9h30, o número de veículos diminuiu e, segundo o governo do estado, não há mais bloqueio nesse local. (G1)