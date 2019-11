Aves silvestres são recolhidas durante fiscalização no Agreste de PE

Quatro aves silvestres foram resgatadas nessa sexta-feira (22) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-423, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. O proprietário dos pássaros, de 26 anos, foi detido na ação.

Durante ronda realizada no quilômetro 98 da rodovia, os policias observaram dois homens parados no acostamento. Ao pararem a viatura, um dos homens empreendeu fuga e o outro permaneceu no local, conforme a PRF.

Foram realizadas buscas no local e localizadas quatro gaiolas, cada uma com uma ave nativa, sendo um papa capim três galos de campina. O homem informou que as aves seriam utilizadas como parte do pagamento da motocicleta e mais o valor de R$ 1.400.

A equipe lavrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência para o homem pelo crime ambiental. Os pássaros foram levados à Agência Estadual de Meio Ambiente em Garanhuns. (G1)