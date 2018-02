Aves silvestres são resgatadas no Sertão de PE; uma pessoa foi detida por crime ambiental

Cinco aves silvestres, sendo quatro periquitos e um papagaio, foram resgatados em Araripina, no Sertão de Pernambuco. A apreensão aconteceu na última quinta-feira (8), no distrito de Lagoa do Barro, após rondas da patrulha da 9º Companhia Independente de Polícia Militar (9º CIPM).